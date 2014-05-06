Импортировать товары в Virtuemart 2 joomla 2.5

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок148 просмотров
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Есть готовые файлы csv

нужно импортировать на сайт на jomla virtuemart 2

установили CSVI - выдает ошибки

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JoomlaVirtuemart
10 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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