Верстка с макета под shop-script 5

Кидает на деньги !!!!!!!! Я взял заказ, мы обо всем договорились. Получил предоплату 30% а остальные как я думал в конце. Я все закончил, мы все утвердили, и потом я переслал макет. А оставшиеся деньги так и не получил до сих пор. Категорически не рекомендую с ним работать !!! Спокойно кидает на деньги не чувствуя вины.