Доработка корзины и изменения дизайна регистрации

$50
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка154 просмотра
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Дизайн корзины и функционал почти весь доработан, но исполнитель после частичной (почти полной) оплаты сбежал))

Доработать корзину:

1. В корзине у человека товар должен находиться 72 часа

2. При удалении товара убрать всплывающие окна

3. При добавлении товара в корзине должен появляться номер товара (из базы берется)

4. на сайте выбираешь кол-во товара в корзине должно соответствовать кол-во

5. Если товара нет в наличии должно писать нет в наличии и не добавляться

6. Если выбрал товара больше чем на складе то должна появиться соответствуящая надпись и больше не добавиться (все из базы)

7. При оформлении заказа человеку должно прийти письмо что он заказал и на какую сумму с фото тавара

8. Когда заказ оформил он передается в админку но не привязан к id товару - исправить

9. Добавить значок корзины к корзине, после добавления товара должен увеличиваться

Изменить дизайн регистрации

Сделать как в makeup.com.ua (исправить вид кнопок и форм, а также немного местами поменять)

Оформление заказа сделать как в makeup.com.ua

Вход в кабинет сделать сделать как в makeup.com.ua

10 лет назад
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
batsjn
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$100
2 дня
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Отличный заказчик. Рекомендую
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