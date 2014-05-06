Интернет-магазин OpenCart

Требуется программист для натяжки и настройки 2 магазинов на OpenCart - работа срочная т.к. есть в этом необходимость у заказчика, стоимость будет обсуждаться исходя из поставленных задач которые будут ясны во время диалога.

Просьба писать опытному и постоянно работающему программисту - обязательно должно быть портфолио работ на OpenCart.

Один из сайтов будет работать с большим количеством товаров и требует подключения 1С! Второй сделать импорт товаров! (проектов 2 - работы много)

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.