Нужен качественный магазин на SIMPLA. Соотношение цена-качество. Кроссбраузерность. Оплата по факту, поэтапно или БС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет-магазин, продукция - сувенирная керамика. На главной странице должно быть слайд-шоу с фотографий продукции. Меню:
1.Волшебный мир: О нас, Новости
2.Зимние композиции
3.Каталог
4.Контакты и доставка.
В каталог входит до 200 единиц продукции (фото, название, размер, артикул).
Выбрали шаблон на http://www.templatemonster.com/ru/category/christmas-templates/ - №43512.
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