Доступ к магазину на joomla

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки198 просмотров
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Здравствуйте. Проблема с входом в админку сайта. Либо, если проще установить заново на хост и дать доступ

Joomla
10 лет назад
vint1986
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
weston
Артем 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$1
1 день
Все сделал быстро и качественно. Рекомендую
Хороший исполнитель. Как обещал, в то же время и заплатил.
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