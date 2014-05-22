Создать файл выгрузки в Битрикс

Требуется разработать интернет магазин по шаблону и написать парсер товаров. Шаблон есть. Исполнитель будет определяться по самой низкой стоимости за разработку ИМ. Все подробности через скайп (по запросу). Так же указывайте ориентировочные сроки и цену, ...