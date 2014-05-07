Сделать сайт на основе шаблона

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок235 просмотров
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Требуется сделать интернет-магазин на основе шаблона Magento: http://livedemo00.template-help.com/magento_46804/

Почему не используем CMS Magento - сложная, практически отсутствует поддержка на русском, очень требовательная к ресурсам сервера, трудно найти специалиста. Предлагайте другую CMS

Требования к магазину:

Внешний вид - все как в шаблоне, только немного изменим картинки

Простая и удобная панель управления заказами (администратором магазина будет обычный юзер)

Только русский язык (не надо выбора валюты и языка)

Личный кабинет ( регистрация без рекапчи)

Модуль оплаты карточками через Paypal

Модуль доставки от multiship.ru

Совместимость с yandex.market

10 лет назад
Adizov
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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