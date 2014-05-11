Настройка магазина

Необходимо подключить на сайт сервис onpay. Задача принимать платежи в автоматическом режиме, с номером заказа, наименованием товара, стоимостью. Чтобы клиент не вводил все данные сам, а сразу в платёжной форме прописывались все вышеперечисленные позиции автоматом. Сколько это ...
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Необходимо настроить магазин maxystore_v1.5.4.1 на основе OpenCart магазин стоит но надо исправить ошибки, так же установить шаблон магазина сайт http://brooch.su/
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