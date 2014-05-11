Настройка магазина

$50
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок144 просмотра
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Необходимо настроить магазин maxystore_v1.5.4.1 на основе OpenCart магазин стоит но надо исправить ошибки, так же установить шаблон магазина сайт http://brooch.su/

10 лет назад
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель работаем уже не первый раз всё качественно и быстро, рекомендую.
Илья в качестве заказчика как всегда безупречен! Спасибо Вам за очередной интересный проект, однозначно рекомендую!
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