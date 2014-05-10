Подключить ONPAY к интернет магазину.

Необходимо подключить на сайт сервис onpay.

Задача принимать платежи в автоматическом режиме, с номером заказа, наименованием товара, стоимостью. Чтобы клиент не вводил все данные сам, а сразу в платёжной форме прописывались все вышеперечисленные позиции автоматом.

Сколько это будет стоить по цене и по времени?

Сайт ковырял сам, не обессудьте)

smokespace.ru

С уважением, Андрей.