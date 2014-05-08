Joomla 2.5 + hikashop 2.2.2 карточка товара

Необходимо создать интернет-магазин на CMS Prestashop / Opencart полагаясь на дизайн. Превью шаблона и ТЗ есть в приложении. Ваши варианты по корректировке ТЗ принимаются к рассмотрению. Жду ваши предложения в заявках и личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Слетел дизайн карточки товара. Произошло это после обновления hikashop.
вышлю бэкап сайта. делаете на своем хосте. показываете.оплачиваю .
2000р.
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