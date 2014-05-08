Создание ИМ на Prestashop/Opencart

Андрей взял на себя обязательства, получил 100% оплаты, но ни работы, ни констатации того, что проект не осилил, ни возврата денег я не получил. Рассусоливать всего негатива от сотрудничества не хочется, но всячески не рекомендую Андрея как исполнителя Ваших проектов!