Создание ИМ на Prestashop/Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Необходимо создать интернет-магазин на CMS Prestashop / Opencart полагаясь на дизайн.

Превью шаблона и ТЗ есть в приложении.

Ваши варианты по корректировке ТЗ принимаются к рассмотрению.

Жду ваши предложения в заявках и личке.

OpenCartPrestashop
10 лет назад
Korolkov
Дмитрий 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$300
10 дней
Андрей взял на себя обязательства, получил 100% оплаты, но ни работы, ни констатации того, что проект не осилил, ни возврата денег я не получил. Рассусоливать всего негатива от сотрудничества не хочется, но всячески не рекомендую Андрея как исполнителя Ваших проектов!
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