Доработка сайта на openCart

1) При нажатие на фото в товаре открывается большой формат фото там видно снизу черная полоска ее надо убрать как то! Фото №1

2) при нажатие на кнопку купить товар переходи в корзину но человеку может не понятно куда ушел товар хочу чтоб выходило окошко и написано было ваш товар в корзине или что то в это роде! чтоб человек знал чтоб товар уже в корзине.

3) Когда я выставляю акцию в модули, Лови момент не все фото подходят в рамку остаеться черная полоса надо убрать ее! Чтоб любое фото могло бы зайти в модуль и смотрелось бы без косяков. Фото №2

4) При наведение на фото товара мышью с права появлялся увеличитель, чтоб клиент мог по ближе посмотреть часы и детали. Оно раньше стояла только как мне программист установил модуль оно исчезло и под фото было написано еще +фото больше чтоб человек знал что фото увеличивается. Фото №3

5) Когда в поисковике ищешь модель по артикулу или по модели выбивает модель только, сама карточка товара корява, надо сделать чтоб расположение кнопок было как в товарах обычно, а не корява. Фото №4

6) Разобраться с фильтром! не правильно фильтрует при нажатие на фильтр и выбрать фильтр женский открывает правильно, но если отметить еще одновременно механические он должен выбрать все женские механические, а он открывает все механические и мужские и женские это не правильно.

7) Хочу чтоб в разделе о часах я мог делать статьи как на фото 5 чтоб они были коротки но при нажатие на них открывалась полная статья или новость. так же продолжение страницы в разделе о часах! когда она забивается опускается ниже подвала, как то это не правильно! исправить ! чтоб было бы 1-2-3 и т.д страниц чтоб мог много добавлять статьи .http://time161.ru/o_chasah

8) При переходе в корзину высвечивается способ доставки когда отмечаешь его наверху появляется надпись в правом углу как то расположено не правильно на фото 6. если возможно сделать как на фото 7 это будет хорошо .