Доработка сайта на openCart

Слетел дизайн карточки товара. Произошло это после обновления hikashop. вышлю бэкап сайта. делаете на своем хосте. показываете.оплачиваю . 2000р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) При нажатие на фото в товаре открывается большой формат фото там видно снизу черная полоска ее надо убрать как то! Фото №1
2) при нажатие на кнопку купить товар переходи в корзину но человеку может не понятно куда ушел товар хочу чтоб выходило окошко и написано было ваш товар в корзине или что то в это роде! чтоб человек знал чтоб товар уже в корзине.
3) Когда я выставляю акцию в модули, Лови момент не все фото подходят в рамку остаеться черная полоса надо убрать ее! Чтоб любое фото могло бы зайти в модуль и смотрелось бы без косяков. Фото №2
4) При наведение на фото товара мышью с права появлялся увеличитель, чтоб клиент мог по ближе посмотреть часы и детали. Оно раньше стояла только как мне программист установил модуль оно исчезло и под фото было написано еще +фото больше чтоб человек знал что фото увеличивается. Фото №3
5) Когда в поисковике ищешь модель по артикулу или по модели выбивает модель только, сама карточка товара корява, надо сделать чтоб расположение кнопок было как в товарах обычно, а не корява. Фото №4
6) Разобраться с фильтром! не правильно фильтрует при нажатие на фильтр и выбрать фильтр женский открывает правильно, но если отметить еще одновременно механические он должен выбрать все женские механические, а он открывает все механические и мужские и женские это не правильно.
7) Хочу чтоб в разделе о часах я мог делать статьи как на фото 5 чтоб они были коротки но при нажатие на них открывалась полная статья или новость. так же продолжение страницы в разделе о часах! когда она забивается опускается ниже подвала, как то это не правильно! исправить ! чтоб было бы 1-2-3 и т.д страниц чтоб мог много добавлять статьи .http://time161.ru/o_chasah
8) При переходе в корзину высвечивается способ доставки когда отмечаешь его наверху появляется надпись в правом углу как то расположено не правильно на фото 6. если возможно сделать как на фото 7 это будет хорошо .
- Похожие заказы
- $57Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин на CMS Prestashop / Opencart полагаясь на дизайн. Превью шаблона и ТЗ есть в приложении. Ваши варианты по корректировке ТЗ принимаются к рассмотрению. Жду ваши предложения в заявках и личке.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть проект http://work1.bykam.ru/ Необходимо: 1.Нужно, что бы поиск по слову работал через кнопку ентер (сейчас он работает только при нажатии на линзу) http://clip2net.com/s/i4OmJu 2.Необходимо сделать поисковой модуль вот такого плана http://clip2net.com/s/i4Oodz панель поиска товара по коллекции и событию. Пример ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $85
Требуется ряд доработок по шопцмс. Подробности http://yadi.sk/d/5DY13PBCPdxec Бюджет указан. Или жду ваши предложения.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Доработать сайт на opencart. ТЗ в прикрепленном файле. Предложения по стоимости рассмотрю. Сроки обговорим. Работаю без предоплат, оплата через БС, либо по окончанию любым удобным вам способом. При ответственном выполнении оплату и дальнейшую совместную работу ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть CMS NetCat. В ней встроенный интернет-магазин. Данные о товарах переносятся из 1С. Файл yandexml.php формирует XML файл для Яндекс.Маркет. Необходимо доработать формирование файла в соответствии с рекомендациями от работников Яндекс.Маркет. В настоящее время вместо названия изделия выводится ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на opencart 1.5.5.1, нужно прикрутить какую-нибудь платежную систему для оплаты картами: http://www.rbkmoney.ru/ru http://www.interkassa.com/ http://mainpay.ru/Интернет-магазины12 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание интернет магазина цифровой музыки На основе шаблона 27700 Ссылка на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/flash-cms-templates-type/27700.html Функционал: Может послужить пример сайт beatport.com Возможно прослушивания музыкальных продуктов. Покупка музыкальных продуктов через различные платежные системы. Главную шаблона оставить как есть, осуществить переход с главной в сам магазин Слайд ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется программист владющий zend-framework. Работа удаленная. Понимание поставленной задачи, владение zend-framework, исполнительность, ответственность.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад