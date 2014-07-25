Верстка и создание интернет на Joomla+VirtueMart

Есть дизайн-макеты основных страниц в PSD (слоями).

Требуется сверстать их и создать интернет-магазин с использованием Joomla и VirtueMart.

Подробное описание (файл tz.doc) и общий вид макетов (jpeg в архиве) прикрепляю. Также в exel-файле находится структура и пункты меню каталога (левого меню).

Также необходимо, чтобы за процессом работы можно было наблюдать (хотя бы по этапам). При необходимости могу предоставить доступ на площадку для разработки.

Бюджет обсуждаем в разумных пределах и при наличии обоснованных аргументов.