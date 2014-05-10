Создание интернет-магазина строй материалов

Интернет-магазиныЗакрыт22 заявки282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика магазина стройматериалы.

Нужно сделать следующие:

-три цены товара (до 50 тыс. руб., до 100 тыс. руб., от 100 тыс руб.);

-разные единицы измерения товаров(метры, штуки, м2, кг);

-комбинации товаров и смена цены их вариантов;

-генерация прайс листа по товарам на сайте;

-мега меню;

-фильтры товаров и комбинаций(опций);

-дизайн с нуля;

Следующие CMS не интересуют:

Joomla

Drupal

Bitrix

WordPress

OpenCart и его переделки

PrestaShop

ZentCart

Переделки блогов и сайтов новостей.

Принимаются: разные фремворки и cms интерент магазинов которые не вошли в список выше.

Более подробно можно узнать написав в skype или ICQ

Сума от 500 усд до 2000 усд

10 лет назад
setdol
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настройка магазина

    $50

    Необходимо настроить магазин maxystore_v1.5.4.1 на основе OpenCart магазин стоит но надо исправить ошибки, так же установить шаблон магазина сайт http://brooch.su/

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подключить ONPAY к интернет магазину.

    Необходимо подключить на сайт сервис onpay. Задача принимать платежи в автоматическом режиме, с номером заказа, наименованием товара, стоимостью. Чтобы клиент не вводил все данные сам, а сразу в платёжной форме прописывались все вышеперечисленные позиции автоматом. Сколько это ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и создание интернет на Joomla+VirtueMart

    $270

    Есть дизайн-макеты основных страниц в PSD (слоями). Требуется сверстать их и создать интернет-магазин с использованием Joomla и VirtueMart. Подробное описание (файл tz.doc) и общий вид макетов (jpeg в архиве) прикрепляю. Также в exel-файле находится структура и пункты ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта на openCart

    $70

    1) При нажатие на фото в товаре открывается большой формат фото там видно снизу черная полоска ее надо убрать как то! Фото №1 2) при нажатие на кнопку купить товар переходи в корзину но ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание ИМ на Prestashop/Opencart

    Необходимо создать интернет-магазин на CMS Prestashop / Opencart полагаясь на дизайн. Превью шаблона и ТЗ есть в приложении. Ваши варианты по корректировке ТЗ принимаются к рассмотрению. Жду ваши предложения в заявках и личке.

    OpenCartPrestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать интернет-магазин на опенкарт

    Есть проект http://work1.bykam.ru/ Необходимо: 1.Нужно, что бы поиск по слову работал через кнопку ентер (сейчас он работает только при нажатии на линзу) http://clip2net.com/s/i4OmJu 2.Необходимо сделать поисковой модуль вот такого плана http://clip2net.com/s/i4Oodz панель поиска товара по коллекции и событию. Пример ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт на opencart

    Доработать сайт на opencart. ТЗ в прикрепленном файле. Предложения по стоимости рассмотрю. Сроки обговорим. Работаю без предоплат, оплата через БС, либо по окончанию любым удобным вам способом. При ответственном выполнении оплату и дальнейшую совместную работу ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка вывода yandexml.php в CMS NetCat

    Есть CMS NetCat. В ней встроенный интернет-магазин. Данные о товарах переносятся из 1С. Файл yandexml.php формирует XML файл для Яндекс.Маркет. Необходимо доработать формирование файла в соответствии с рекомендациями от работников Яндекс.Маркет. В настоящее время вместо названия изделия выводится ...

    PHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад