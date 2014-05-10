Создание интернет-магазина строй материалов

Необходимо настроить магазин maxystore_v1.5.4.1 на основе OpenCart магазин стоит но надо исправить ошибки, так же установить шаблон магазина сайт http://brooch.su/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика магазина стройматериалы.
Нужно сделать следующие:
-три цены товара (до 50 тыс. руб., до 100 тыс. руб., от 100 тыс руб.);
-разные единицы измерения товаров(метры, штуки, м2, кг);
-комбинации товаров и смена цены их вариантов;
-генерация прайс листа по товарам на сайте;
-мега меню;
-фильтры товаров и комбинаций(опций);
-дизайн с нуля;
Следующие CMS не интересуют:
Joomla
Drupal
Bitrix
WordPress
OpenCart и его переделки
PrestaShop
ZentCart
Переделки блогов и сайтов новостей.
Принимаются: разные фремворки и cms интерент магазинов которые не вошли в список выше.
Более подробно можно узнать написав в skype или ICQ
Сума от 500 усд до 2000 усд
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