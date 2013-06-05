A-media

Антон A-media

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка интернет-магазина одежды

    Доброго времени суток, коллеги. Требуется разработка интернет-магазина для одежды. Весь дизайн будем разрабатывать самостоятельно, речь идет только о программной реализации. Прилагаю более-менее подробное ТЗ к описанию проекта. Ждем ваших предложений по стоимости ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта для мобильных устройств

    Добрый день, коллеги. Существует такая проблема: у нас есть сайт, который отлично работает как на десктопе, так и не мобильных устройствах. Однако мобильные устройства "не берут" один из разделов сайта, написанный на ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильный сайт и приложение для сети аптек

    Добрый день, коллеги! Интересует две работы: 1. Оптимизация сайта сети аптек под мобильные устройства: чтобы корректно открывался на телефонаъ/планшетах, было удобно пользоваться и пр. Сколько это будет стоить и в какие ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Монтаж корпоративного слайдшоу из фото

    Задача - смонтировать из фотографий корпоративный ролик-слайдшоу для новогодного корпоратива страховой компании. Длительность слайдшоу - 3 минуты. Фотографии, из которых ролик должен монтироваться, будут предоставлены. Скорее всего, потребуется написание какого-то минимального сценария, ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка точной копии существующего сайта

    Добрый день! Интересует создание точной копии сайта 245.com.ua. Предлагайте, пожалуйста, стоимость и сроки работ. Будет плюсом, если примерно распишите этапы. Просьба обращаться кандидатам с портфолио.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт жилого комплекса

    Добрый день. Необходимо предложение по программированию сайта для жилого комплекса с шаблонным дизайном. Также необходимо предложить индивидуальный (не шаблонный) сайт. В ответах указывайте перечень работ, стоимость и сроки. Подробное ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3-D моделирование

    Необходимо: Две модели персонажа низкого и высокого полигонального 3D моделирования Указание сроков исполнения Стоимости Возможна ли дальнейшая работа с этим персонажем в плане анимации? Во вложенном файле отображен ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание видео-презентации

    Добрый день. Необходимо создать презентационный видео-ролик компании длительностью 15 сек, который бы показывал услуги компании. Предпочтение отдается не шаблонному решению. Ролик должен быть в Blu-Ray качестве. ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный баннер

    Интересует создание продающего рекламного ролика для продвижения магазина одежды в приложения в ВК. Указывает цену и стоимость. Размер баннера должен составлять 500х500 пикселей; Объем баннера не должен превышать 3 Мб, ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внедрение системы скидок

    Добрый день. Интересует срок и стоимость доработки сайта бара для существующей системы скидок. Необходимо внедрить возможность скачивания купона на скидку на сайте. Человек заходит в определенный раздел ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта визитки

    Добрый день! Интересует создание сайта визитки на спортивную тематику с шаблонным дизайном. Объем сайта до 10 страниц информации (главная страница, о Вас, контакты, описание предоставляемых товаров и услуг, обратная связь) ...

    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Упаковка для детского мыла

    Детское мыло "СОНЕЧКО" для самых маленьких в экономной упаковке, 4 шт. по 70 г. Материал упаковки: жемчужная (BOPP 30 PERL + BOPP 20 MAT) Способ печати: флексографическая печать Раскрой есть, текст будет ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фирменный стиль магазина

    Доброго времени суток. Необходимо разработать и визуализировать фирменный стиль магазина Экопродуктов: логотип фирменные цвета фирменное оформление торговой точки (интерьер/экстерьер). Интересует стоимость работы и сроки.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад