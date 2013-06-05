Доброго времени суток, коллеги. Требуется разработка интернет-магазина для одежды. Весь дизайн будем разрабатывать самостоятельно, речь идет только о программной реализации. Прилагаю более-менее подробное ТЗ к описанию проекта. Ждем ваших предложений по стоимости ...
- Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги. Существует такая проблема: у нас есть сайт, который отлично работает как на десктопе, так и не мобильных устройствах. Однако мобильные устройства "не берут" один из разделов сайта, написанный на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Интересует две работы: 1. Оптимизация сайта сети аптек под мобильные устройства: чтобы корректно открывался на телефонаъ/планшетах, было удобно пользоваться и пр. Сколько это будет стоить и в какие ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача - смонтировать из фотографий корпоративный ролик-слайдшоу для новогодного корпоратива страховой компании. Длительность слайдшоу - 3 минуты. Фотографии, из которых ролик должен монтироваться, будут предоставлены. Скорее всего, потребуется написание какого-то минимального сценария, ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Интересует создание точной копии сайта 245.com.ua. Предлагайте, пожалуйста, стоимость и сроки работ. Будет плюсом, если примерно распишите этапы. Просьба обращаться кандидатам с портфолио.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо предложение по программированию сайта для жилого комплекса с шаблонным дизайном. Также необходимо предложить индивидуальный (не шаблонный) сайт. В ответах указывайте перечень работ, стоимость и сроки. Подробное ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо: Две модели персонажа низкого и высокого полигонального 3D моделирования Указание сроков исполнения Стоимости Возможна ли дальнейшая работа с этим персонажем в плане анимации? Во вложенном файле отображен ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо создать презентационный видео-ролик компании длительностью 15 сек, который бы показывал услуги компании. Предпочтение отдается не шаблонному решению. Ролик должен быть в Blu-Ray качестве. ...Презентации11 заявокЗакрыт12 лет назад
Интересует создание продающего рекламного ролика для продвижения магазина одежды в приложения в ВК. Указывает цену и стоимость. Размер баннера должен составлять 500х500 пикселей; Объем баннера не должен превышать 3 Мб, ...Баннеры4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Интересует срок и стоимость доработки сайта бара для существующей системы скидок. Необходимо внедрить возможность скачивания купона на скидку на сайте. Человек заходит в определенный раздел ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Интересует создание сайта визитки на спортивную тематику с шаблонным дизайном. Объем сайта до 10 страниц информации (главная страница, о Вас, контакты, описание предоставляемых товаров и услуг, обратная связь) ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт12 лет назад
Детское мыло "СОНЕЧКО" для самых маленьких в экономной упаковке, 4 шт. по 70 г. Материал упаковки: жемчужная (BOPP 30 PERL + BOPP 20 MAT) Способ печати: флексографическая печать Раскрой есть, текст будет ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо разработать и визуализировать фирменный стиль магазина Экопродуктов: логотип фирменные цвета фирменное оформление торговой точки (интерьер/экстерьер). Интересует стоимость работы и сроки.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт12 лет назад