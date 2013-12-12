Монтаж корпоративного слайдшоу из фото

Задача - смонтировать из фотографий корпоративный ролик-слайдшоу для новогодного корпоратива страховой компании. Длительность слайдшоу - 3 минуты. Фотографии, из которых ролик должен монтироваться, будут предоставлены.

Скорее всего, потребуется написание какого-то минимального сценария, привлечение каких-то сторонних изображений, для того, чтобы слайдшоу получилось с юмором и интересным. Ролик будет показываться региональным отделением страховой компании на новогоднем корпоративе в Киеве.

Крайник срок - 17.12. Высылайте свои предложения по цене и срокам (чем раньше, тем лучше).