Ищу специалиста с опытом работы для создания видео обзоров товаров для интернет магазина. Только Украина
Вставить картинку в ролик
Добрый день необходимо сделать следующее:
Вставить картинку в левый нижний угол видео.
Оплата по факту желательно киви.
Связь скайп.
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