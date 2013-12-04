Снять речь (1мин) человека + монтаж

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки144 просмотра

КИЕВ!

Нужно снять короткий видеоролик (примерно 1 минута) с речью человека с фоном из хромакея, затем смонтировать видео так, чтобы оно было на прозрачном фоне (формат flv, если не ошибаюсь).

Жду идей, предложений, соображений по реализации этого мероприятия. Все недостающие элементы (техника, студия) могут быть арендованы.

11 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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