Снять речь (1мин) человека + монтаж

КИЕВ!

Нужно снять короткий видеоролик (примерно 1 минута) с речью человека с фоном из хромакея, затем смонтировать видео так, чтобы оно было на прозрачном фоне (формат flv, если не ошибаюсь).

Жду идей, предложений, соображений по реализации этого мероприятия. Все недостающие элементы (техника, студия) могут быть арендованы.