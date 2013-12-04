Промо-ролик для скидочного клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок172 просмотра

Привет, друзья!

Есть клуб скидок на одежду. Нужно сделать промо-ролик до 1 минуты с красивой инфографикой и озвучкой.

Текст предоставим.

Ваши предложения, сроки, стоимость и примеры прошу в комментарии к проекту.

Спасибо!

11 лет назад
HeyDesign
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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