Необходимо создать профессиональный видео промо ролик с озвучкой с описанием возможностей сервиса www.mobilelinks.ru
Промо-ролик для скидочного клуба
Привет, друзья!
Есть клуб скидок на одежду. Нужно сделать промо-ролик до 1 минуты с красивой инфографикой и озвучкой.
Текст предоставим.
Ваши предложения, сроки, стоимость и примеры прошу в комментарии к проекту.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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