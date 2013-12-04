Промо-ролик для скидочного клуба

Привет, друзья!

Есть клуб скидок на одежду. Нужно сделать промо-ролик до 1 минуты с красивой инфографикой и озвучкой.

Текст предоставим.

Ваши предложения, сроки, стоимость и примеры прошу в комментарии к проекту.

Спасибо!