Редактирование видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок113 просмотров

Задача - удалить кадры в видео и добавить кадр (эффект ) с выплывающим логотипом два раза .

11 лет назад
Olala19
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв(-3)

Выбранный исполнитель

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$15
2 дня
Спсаибо! Все замечательно-быстро и качественно !
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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