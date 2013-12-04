Нужен ответственный человек, опытный пользователь программы Adobe after effects для создания видеороликов в стиле инфографики. Текст под видео, озвучка и приблизительный сценарий предоставляются. За минуту такого видео оплата 150-200$. Общая длительность видео в основном не ...
Создание видеокурса по продажам 1 час
Требуется создать видеокурс по продажам, текст предоставляю, картинки также Жду ваших предложений
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