Сделать видеопрезентацию сайта http://stavochka.com/ Длительность от 45 секунд до 2 минут Основные тезисы которые должны быть отображены в презентации: 1 - Ставочка.ком - один из ...
Создание видеоролика
Требуется видеодизайнер для создания небольшого видеоролика.
Видеоролик шаблонного типа.
Навыки работы с Adobe after effects.
Заявки фрилансеров
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