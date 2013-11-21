Необходимо сделать несколько видео-подсказок по личному кабинету, т.е. как, что куда нажимать и для чего.
Монтаж на основе любительского видео и фото
На основе любительского видео и фото сделать видеоролик.
Свести видео и аудиотрек.
Заявки фрилансеров
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