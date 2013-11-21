Видеоролик о скидках на натяжные потолки

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок171 просмотр

нужен видеоролик для рекламной компании в ютубе. тематика - натяжные потолки. сайт fmc-potolki.ru

видеоролик может содержать любой видеоряд по указанной тематике. Возможно использование фотоматериалов.

Возможно, Вы можете предложить что-то оригинальное и запоминающееся.

11 лет назад
FMC-potolki
Виктор 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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