Смонтировать ролик из нескольких

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок159 просмотров

Есть порядка 7 коротких роликов, связанных с производством - съемка разных этапов. Нужно смонтировать лучшие их части в один ролик. Вставить логотип, убрать звук, наложить музыку.

11 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Все было сделано очень четко, оперативно, согласно всем дополнительным пожеланиям. Спасибо!
рекомендую

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bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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