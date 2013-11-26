Сделать видеоролик обзор программы VirtualDub

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Завершен4 заявки124 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать видеоролик обзор программы VirtualDub

И в начале и конце чтоб ссылка была на http://virtualdub.ru/

11 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Все сделал хорошо, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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