Сделать всплывающего-двойника из видео

Здравствуйте, есть видео снятое на габардине с проф. светом.

Надо обработать его так, что бы на выходе мы получили видео-двойника, которого сможем залить на сайт.

По-моему, это называется альфа-канал.

Пример двойника: http://alphasystem.pro/alpha-video/

Пишите сразу в скайп (он в профиле).

Сотрудничество будет долгосрочным (Много надо сделать).

+ несколько видео надо просто отхромокеить.