Здравствуйте, есть видео снятое на габардине с проф. светом. Надо обработать его так, что бы на выходе мы получили видео-двойника, которого сможем залить на сайт. По-моему, это называется альфа-канал. Пример двойника: ...
Редактировать купленный видеошаблон
Задача: Редактировать видеошаблон купленный на videohive.net. Шаблон презентация компании. Длительность около минуты.
Заявки фрилансеров
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