Исполнитель для проведения монтажа роликов

Для проведения видео съемок с backstage в таком стиле http://trymerry.com/tshirt/nomerrynolove нужен специалист с навыками по видео съемке и/или монтажу. Привлекать будем не постоянно, иногда. Ролики короткие, до 3-5 минут.

Обязательное условие - место нахождения г. Москва.

Оплата по договоренности.

Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских украшений со всего Мира и объединяющая международные известные бренды-изготовители украшений и молодых талантливых авторов из России, ближайшего зарубежья, а также стран Европы, Африки, Азии, Америки и других.