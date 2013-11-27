Здравствуйте, есть видео снятое на габардине с проф. светом. Надо обработать его так, что бы на выходе мы получили видео-двойника, которого сможем залить на сайт. По-моему, это называется альфа-канал. Пример двойника: ...
Создать видео со звуком и комментарием
Нужно создать видео для последующего размещения на Vimeo на базе этого Прези: http://prezi.com/lqhoqnpqvtxp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Добавить женский комментарий на английском, а также негромкую веселую музыку в бэкграунде.
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