Сделать видео-ролик с использованием фотографий.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок189 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно сделать видео-ролик около 10-15 секунд (возможно немного больше).

В ролике должны использоваться 6-7 фотографий (идут слайдом) и на фоне фотографий (над ними или под ними) нужно вставить текст.

А так же вставка текста между "слайдами".

Звук не нужен.

В общем ничего сложного с технической точки зрения.

Слайд шоу с небольшими эффектами в формете mp4.

Но хочется сделать строгое и красивое представление.

Отзывы без указания ориентировочной стоимости работ не рассматриваю.

Желательно предоставить примеры Ваших работ и их стоимость разработки.

11 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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