Нужен видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок216 просмотров

Нужно сделать видеоролик. Из фотографий или видео конкр. человека и про него. Нужно красиво смонтировать+эффекты+картинки по теме. Возможно его цитаты. Не хочу писать тут основную мысль клипа, лучше в ЛС. Интересует цена.

11 лет назад
lulum
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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