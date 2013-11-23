На основе любительского видео и фото сделать видеоролик. Свести видео и аудиотрек.
Монтаж небольшой видеопрезентации.
Выдаю материалы:
- Видеоролик (5 мин)
- Набор картинок
- Инструкции
- Музыку
Что нужно сделать:
- Взять имеющийся видеоролик, вырезать некоторые куски, вставить картинки, наложить музыку.
В итоге должно получиться суммарное видео 3 минуты.
Инструкция: в ней описание с какой по какую секунды видео удаляем, в какай момент какие картинки вставляем.
Срок: 2-3 дня.
Прошу присылать предложения и портфолио, в обмен буду слать ссылки на видео.
Также прошу присылать предложения по цене.
Заявки фрилансеров
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