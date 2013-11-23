Монтаж небольшой видеопрезентации.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок168 просмотров

Выдаю материалы:

- Видеоролик (5 мин)

- Набор картинок

- Инструкции

- Музыку

Что нужно сделать:

- Взять имеющийся видеоролик, вырезать некоторые куски, вставить картинки, наложить музыку.

В итоге должно получиться суммарное видео 3 минуты.

Инструкция: в ней описание с какой по какую секунды видео удаляем, в какай момент какие картинки вставляем.

Срок: 2-3 дня.

Прошу присылать предложения и портфолио, в обмен буду слать ссылки на видео.

Также прошу присылать предложения по цене.

11 лет назад
koiashim
Булат 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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