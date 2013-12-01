Ищем оператора для длительного сотрудничества (1-2-3 раза в месяц). Нужно снимать видеоинтервью (выезд в офис) средней продолжительностью 10-15 минут. Качество Full HD. После съемки делать немудренный видеомонтаж... Место съемки: Москва
Сделать видеопрезентацию сайта
Сделать видеопрезентацию сайта http://stavochka.com/
Длительность от 45 секунд до 2 минут
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