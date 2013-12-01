# 1 — $ 100 # 2 — $ 50 # 3 — $ 30

Сделать видеопрезентацию сайта http://stavochka.com/

Длительность от 45 секунд до 2 минут

Основные тезисы которые должны быть отображены в презентации:

1 - Ставочка.ком - один из старейших сайтов в рунете, посвященных игре в букмекерских конторах и ставкам на спорт. Сайт работает с 2003 года.

2 - Сейчас на сайте Ставочка можно найти практически все, что нужно игроку, начиная с качественных бесплатных прогнозов и заканчивая теоретическими материалами.

3 - Наши аналитики предоставляют бесплатные прогнозы на все популярные виды спорта и чемпионаты. Прогнозы сопровождаются подробными обоснованиями.

4 - По каждому из наших прогнозистов можно посмотреть статистику и архив прогнозов. А также проанализировать общий рейтинг наших аналитиков.

5 - Кроме прогнозов, на сайте собрана большая подборка теоретической информации о стратегии и тактике игры в букмекерских конторах.

6 - Полезен будет и наш рейтинг букмекеров, в котором может проголосовать любой зарегистрированный пользователь нашего сайта. Кроме собсвенно рейтинг по 6 параметрам, можно увидеть краткое описание каждого букмекера.

7 - Обсуждение всех актуальных спортивных событий, а также новостей мира букмекерских контор происходит на нашем форуме.

8 - Обратите внимание на раздел Конкурсы и турниры - на форуме Ставочки регулярно проходят турниры прогнозистов с бесплатным участием и хорошими денежными призами.

9 - Ну а если вы желаете получать професиональные прогнозы от лучших типстеров Ставочки, добро пожаловать на VIP.stavochka.com - революционный сервис спортивных прогнозов.

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