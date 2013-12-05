Наложение титров на видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок255 просмотров

Есть 10-15 видеороликов на иностранном языке, на которые нужно наложить титры.

Также есть файлы с титрами в формате .srt

Веблансер получает видеофайлы и файлы с титрами и накладывает титры на видео.

11 лет назад
imerweb
Илья 
53 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Сергей сделал всё быстро, качественно и в срок. Приятно работать. Рекомендую
Илья отличный заказчик. Понятное задание и своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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