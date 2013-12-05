Сделать видеопрезентацию сайта http://stavochka.com/ Длительность от 45 секунд до 2 минут Основные тезисы которые должны быть отображены в презентации: 1 - Ставочка.ком - один из ...
Наложение титров на видео
Есть 10-15 видеороликов на иностранном языке, на которые нужно наложить титры.
Также есть файлы с титрами в формате .srt
Веблансер получает видеофайлы и файлы с титрами и накладывает титры на видео.
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