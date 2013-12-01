Видео-инфографика. Итоги года о компании

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок265 просмотров

Необходимо сделать видео-инфографику с презентацией фактов о достижениях компании, красиво, стильно, по-европейски

Выдаю исходники, от которых нужно отталкиваться

продолжительносать видео 40-60 секунд.

Срок реализации максимум 2 недели Без озвучки, будет просто музыка.

Пример:

http://www.youtube.com/watch?v=4yhGrwi-f0Q

http://www.youtube.com/watch?v=4sVv9CHsY40

11 лет назад
Katy_prilukina
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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