Нужна видеопрезентация инвестиционного предложения с озвучкой. Уже готов текст. Хронометраж от 8 до 9 мин (в зависимости от озвучки). Нужна будет прорисованная компьютерная визуализация некоторых кадров, видеомонтаж готовых фото и видео, и озвучка.

На выбор будет влиять цена и портфолио.

Текст пришлем по требованию в личку. Там есть хронометраж на каждый кадр, есть данные где должна быть компьютерная визуализация, все фото и видео собраны в папки по кадрам. Возможен вариант, когда мы выберем 2 исполнителей. К примеру, 1 исполнитель будет делать компьютерную визуализацию, а другой исполнитель - монтаж и озвучку.

Готовы пользоваться готовыми решениями в свободном доступе.