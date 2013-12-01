Нужна видеопрезентация инвестиционного предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок276 просмотров

Нужна видеопрезентация инвестиционного предложения с озвучкой. Уже готов текст. Хронометраж от 8 до 9 мин (в зависимости от озвучки). Нужна будет прорисованная компьютерная визуализация некоторых кадров, видеомонтаж готовых фото и видео, и озвучка.

На выбор будет влиять цена и портфолио.

Текст пришлем по требованию в личку. Там есть хронометраж на каждый кадр, есть данные где должна быть компьютерная визуализация, все фото и видео собраны в папки по кадрам. Возможен вариант, когда мы выберем 2 исполнителей. К примеру, 1 исполнитель будет делать компьютерную визуализацию, а другой исполнитель - монтаж и озвучку.

Готовы пользоваться готовыми решениями в свободном доступе.

11 лет назад
rouge
Ирина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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