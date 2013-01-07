Нужно создать многофункциональный портал про продвижению мероприятий в сфере образования. Пока это CMS wordpress. Есть шаблон. Сайт уже существует. Нужны доработки, которые указаны в файле. Нужно создать красивый, функциональный сайт, удобный для посетителя сайта и ...