rouge

Ирина rouge

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Создание многофункционального портала. CMS Wordpress

    Нужно создать многофункциональный портал про продвижению мероприятий в сфере образования. Пока это CMS wordpress. Есть шаблон. Сайт уже существует. Нужны доработки, которые указаны в файле. Нужно создать красивый, функциональный сайт, удобный для посетителя сайта и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки на Джумла. Подписка. Кроссбраузерность

    Сайт http://www.vip-consulting.kiev.ua/ CMS – Joomla Использованный шаблон - http://demo.arrowthemes.com/?theme=vantage 1. Добавить в подвал под разделом «Библиотека» ссылку Вся библиотека. Ссылка должна вести на список книг http://www.vip-consulting.kiev.ua/biblioteka 2. Нужен настроенный ...

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна видеопрезентация инвестиционного предложения

    Нужна видеопрезентация инвестиционного предложения с озвучкой. Уже готов текст. Хронометраж от 8 до 9 мин (в зависимости от озвучки). Нужна будет прорисованная компьютерная визуализация некоторых кадров, видеомонтаж готовых фото и видео, и озвучка. ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Инсталляционное ПО с БД под Win, сервер активации

    Необходимы: 1. Сервер активаций ПО пользователей по интернету, привязанный к сайту. 2.Инсталляционное ПО под Windows ХР, 7 и 8 для конечного клиента 3. ПО пользователя БД (админка для добавления контента). 4. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Графика для слайдера. Создать и запустить

    Нужно сделать дизайн 7 слайдов для слайдера на главной, настроить м запустить его на сайте (слайдер установлен на сайте, нужен дизайн и настройка слайдов в слайдере). Возможности слайдера здесь http://www.themepunch.com/codecanyon/revolution_wp/index.html. Как его настроить ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад