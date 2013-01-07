Нужно создать многофункциональный портал про продвижению мероприятий в сфере образования. Пока это CMS wordpress. Есть шаблон. Сайт уже существует. Нужны доработки, которые указаны в файле. Нужно создать красивый, функциональный сайт, удобный для посетителя сайта и ...
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт http://www.vip-consulting.kiev.ua/ CMS – Joomla Использованный шаблон - http://demo.arrowthemes.com/?theme=vantage 1. Добавить в подвал под разделом «Библиотека» ссылку Вся библиотека. Ссылка должна вести на список книг http://www.vip-consulting.kiev.ua/biblioteka 2. Нужен настроенный ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна видеопрезентация инвестиционного предложения с озвучкой. Уже готов текст. Хронометраж от 8 до 9 мин (в зависимости от озвучки). Нужна будет прорисованная компьютерная визуализация некоторых кадров, видеомонтаж готовых фото и видео, и озвучка. ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимы: 1. Сервер активаций ПО пользователей по интернету, привязанный к сайту. 2.Инсталляционное ПО под Windows ХР, 7 и 8 для конечного клиента 3. ПО пользователя БД (админка для добавления контента). 4. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать дизайн 7 слайдов для слайдера на главной, настроить м запустить его на сайте (слайдер установлен на сайте, нужен дизайн и настройка слайдов в слайдере). Возможности слайдера здесь http://www.themepunch.com/codecanyon/revolution_wp/index.html. Как его настроить ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад