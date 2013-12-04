Нужен монтаж свадьбы.

ТЗ: собрать проект свадебного фильма в программе Adobe Prermiere CS 6 на 40 минут и проект обзорного клипа до 3 минут.

Сценарий фильма: Сборы жениха и невесты – 4 мин. Регистрация – 6 мин. Прогулка 5 минут. Банкет – 15 минут (начальный клип – поздравления родителей – завершающий клип).

Видеозарисовка о втором дне свадьбы на 10 минут (два клипа).

Клип: сборы 1 мин, прогулка 1 мин, банкет 1 мин.

Без цветокоррекции, подбора музыки и заставок, титров. Необходимо только собрать видеоряд в такт музыке

бюджет 500 руб. работы максимум на пару часов с момента получения всех файлов, если работа действительно хорошо будет сделана плачу еще 500 руб. и доп. заказы!