Порезать и сделать бегущую строку

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок160 просмотров

Нужно вырезать часть видео, сделать бегущую строку согласно брендбуку, сделать заставку и титры по окончанию согласно примеру.

Вот исходник http://webfile.ru/9f5a3b49f976d9ac6701c65b1093cdc4

Заставку вытянуть отсюда или сделать подобную https://www.youtube.com/watch?v=c4qan5ekRN8#t=0 и в течении видео нужна видимая бегущая строка с адресами и номером телефона.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$35
3 дня
Отлично с Дмитрием поработали - спасибо!
Все супер! Рекомендую к сотрудничеству!

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amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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