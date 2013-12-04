Деморолик циркового шоу на 2-3 мин.

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  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок152 просмотра

Здравствуйте нужно сделать короткое видео, вырезать самые яркие моменты прыжки.Что бы все мелькало , захватывало,быстрые переходы. На подобии как у Cirque du Soleil treiler.

http://www.youtube.com/watch?v=p8qOMlfLG8Q

http://www.youtube.com/watch?v=qtn3m7F4Vog

Ролик не должен быть длинным 2мин максиму 3 мин.

Музыка Владимир Высоцкий.

11 лет назад
juliazircus
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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