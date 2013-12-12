Сделать монтаж 2-х роликов

Доюрый день. Есть снятые дубли к 2-м роликам. нужно их качественно свести в 2 отдельных видеофайла.

Жду предложения и цену. Так как проект благотворительный с моей стороны - то цена будет решающим фактором в выборе фрилансера

С уважением, Евгений