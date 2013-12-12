Сделать монтаж 2-х роликов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок156 просмотров

Доюрый день. Есть снятые дубли к 2-м роликам. нужно их качественно свести в 2 отдельных видеофайла.

Жду предложения и цену. Так как проект благотворительный с моей стороны - то цена будет решающим фактором в выборе фрилансера

С уважением, Евгений

11 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

gjeengardu
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Андрей, меня понял с полу слова и через 3 часа я уже имел готовый вариант к которому даже нельзя было придраться.. терпеливый и очень отвественный фрилансер. Продолжаем сотрудничество. 10 баллов
Евгений объяснил все очень доходчиво, оплату произвел вовремя и без проблем. Приятно иметь дело. Всем рекомендую!
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
2 дня
Петр, проявил себя как терпеливый и ответственный исполнитель. Работа была сделана быстро и без претензий. Все правки вносились сразу и без оговорок. Спасибо большое. Произошла небольшая задержка с оплатой с моей стороны - но Петр понял и предложил путь решения этой проблемы. На данный момент работа оплачена. Только хорошие впечатления. 10 с 10
Сотрудничеством остался доволен.Четкое ТЗ.Оплата без проблем.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

gjeengardu
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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