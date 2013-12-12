Монтаж видеоролика

Монтаж видеокролика из предоставленных материалов: непрофессиональная съемка, фото, начитанный текст.

Заливка в youtube, расстановка ссылок, возможно, сделать текстовое описание. Письменные рекомендации на следующую съемку. Тип роликов - обзоры услуг и товаров.

Задача периодическая, для нескольких сайтов.

Тз не очень конкретное, тк еще не сталкивался с этой задачей.

Вопросы: От чего отталкиваться в определении цены? Скорость? Как удобнее взаимодействовать?