Ищу специалиста с опытом работы для создания видео обзоров товаров для интернет магазина. Только Украина
Создать видео ролики
Нужно создать несколько видео роликов, таких же как этот http://www.youtube.com/watch?v=4Qy8JzPCmB4
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
Монтаж видеокролика из предоставленных материалов: непрофессиональная съемка, фото, начитанный текст. Заливка в youtube, расстановка ссылок, возможно, сделать текстовое описание. Письменные рекомендации на следующую съемку. Тип роликов - обзоры услуг и товаров. Задача периодическая, ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доюрый день. Есть снятые дубли к 2-м роликам. нужно их качественно свести в 2 отдельных видеофайла. Жду предложения и цену. Так как проект благотворительный с моей стороны - то цена будет решающим ...Видеомонтаж2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день необходимо сделать следующее: Вставить картинку в левый нижний угол видео. Оплата по факту желательно киви. Связь скайп.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вырезать часть видео, сделать бегущую строку согласно брендбуку, сделать заставку и титры по окончанию согласно примеру. Вот исходник http://webfile.ru/9f5a3b49f976d9ac6701c65b1093cdc4 Заставку вытянуть отсюда или сделать подобную https://www.youtube.com/watch?v=c4qan5ekRN8#t=0 и ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть два видео ролика каждый продолжительностью около минуты. Нужно сделать в один (просто соединить) и в получившийся ролик наложить аудиодорожку. В предложении цену и срокВидеомонтаж17 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте нужно сделать короткое видео, вырезать самые яркие моменты прыжки.Что бы все мелькало , захватывало,быстрые переходы. На подобии как у Cirque du Soleil treiler. http://www.youtube.com/watch?v=p8qOMlfLG8Q http://www.youtube.com/watch?v=qtn3m7F4Vog Ролик не должен быть длинным ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт11 лет назад
КИЕВ! Нужно снять короткий видеоролик (примерно 1 минута) с речью человека с фоном из хромакея, затем смонтировать видео так, чтобы оно было на прозрачном фоне (формат flv, если не ошибаюсь). ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Снят смартфоном HTC, скачаны отдельные сектора (не файл целиком), есть образец рабочего видео с того же дивайса. Кто-нибудь может восстановить хотя бы по частям? МОжно даже без звука.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад
Привет, друзья! Есть клуб скидок на одежду. Нужно сделать промо-ролик до 1 минуты с красивой инфографикой и озвучкой. Текст предоставим. Ваши предложения, сроки, стоимость и примеры прошу в комментарии к ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт11 лет назад