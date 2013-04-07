Упаковка для детского мыла

Детское мыло "СОНЕЧКО" для самых маленьких в экономной упаковке, 4 шт. по 70 г.

Материал упаковки: жемчужная (BOPP 30 PERL + BOPP 20 MAT)

Способ печати: флексографическая печать

Раскрой есть, текст будет предоставлен.

При печати флексографией сложно воспроизводятся изображения с фотографий, поэтому рекомендуется использовать рисунки (клипарт и пр.) Еще одна сложность возникает с воспроизведением градиента, поэтому рекомендуется избегание сложных переходов.

Дизайн упаковки должен быть очень нежным, без большого количества дополнительных (лишних) элементов.

Как ориентир для разработки дизайна может быть упаковка детского мыла Johnson's baby и упаковка детской косметики Baby love (см. выше).

За основу можно взять одного/четырех персонажей, которые исполнены в одном стиле. В случае, если это один персонаж для всех видов, то будет хорошо, если для каждого вида мыла у этого персонажа будут разные предметы, разные позы и т.д.

Цвета упаковки должны быть очень теплыми и приятными, например постельные оттенки: нежно розовый, нежно голубой, нежно жёлтый, нежно зелены, нежно фиолетовый...и пр.

Ищу подрядчика для разработки 4-х видов упаковки детского мыла до 30 апреля.

В ответах просьба указывать цену за весь перечень работ и сроки.