Здравствуйте! Нужно сделать дизайн листовки -купона формата а6 для интернет-магазина baby67.ru. Содержащий информацию о бесплатной доставке при использовании этого купона и рекламную информацию об интернет-магазине (ассортимент, доставка итд)
Редизайн упаковки
Необходимо сделать не большой редизайн упаковки. На упаковке вместо телефона нарисовать планшет, поменять фоновый цвет, и поменять размеры макета
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