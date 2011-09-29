kucherjulia

Юлия Кучер kucherjulia

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн упаковки

    Необходимо сделать не большой редизайн упаковки. На упаковке вместо телефона нарисовать планшет, поменять фоновый цвет, и поменять размеры макета

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация

    Нужно сделать красивую презентацию товара в PDF. Тематика аксессуары для мобильных телефонов и техники.

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отписка от рассылки

    В рассылке новостей необходимо сделать ссылку для отписки от рассылки ,без необходимости авторизации на сайте.( Должна быть возможность отписаться по ссылке для отписки без авторизации от всех рассылок сайта!)

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация

    Нужно красиво и красочно сделать презентацию. Тема товары для детей.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модернизация личного кабинета для пользователя.

    Нужно переделать регистрацию пользователей ( с подтверждением авторизации по эл. почте), список покупок, внешний вид, список купленых купонов в личном кабинете администратора. все это уже готово, но нуждается в хорошей модернизации. Интересуют цены и сроки?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер

    $5

    Нужен красивый баннер для размещения в группах контакте и фейсбука. Тема сайт коллективных покупок.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт партнерской программы

    Нужно сделать скрипт партнерской программы для сайта. То есть партнер регистрируется в своем специальном кабинете. При этом ему выдается специальная ссылка которую он устанавливает на свой сайт. Если посетитель переходит с его ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер

    Необходимо разработать баннер для сайта коллективных покупок.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
$15
10 баллов
12 лет назад
Новогодний дизайн главной страницы сайта
Юлия замечательный заказчик! Точно знает что ей нужно. Предоставляет точное и понятное ТЗ. Производит своевременную оплату. И Юлия приятный в общении человек. Личная оценка 12 из 10. Всем рекомендую сотрудничать с Юлией и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все сделано красиво и очень быстро, так как я и хотела. Все исправления делались моментально. Работой очень довольна, большое спасибо. Будем работать и в дальнейшем.
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chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Баннер
Очень приятно работать с Юлией! Надеюсь продолжим сотрудничество.
Все сделано четко, быстро и красиво! Большое спасибо! Будем работать дальше!
Ответный отзыв