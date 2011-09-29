kucherjulia

Необходимо сделать не большой редизайн упаковки. На упаковке вместо телефона нарисовать планшет, поменять фоновый цвет, и поменять размеры макета
- Дизайн продукции20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать красивую презентацию товара в PDF. Тематика аксессуары для мобильных телефонов и техники.Презентации9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать новогоднее оформление на сайте. На фоне нарисовать снежинки, подарки и тд.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Настроить рассылку акций зарегистрированным пользователям, возможность рассылки по городам, возможность самостоятельно настраивать рассылку. Сроки и стоимость?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо шаблон посадить на хостинг и настроить админкуВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
В рассылке новостей необходимо сделать ссылку для отписки от рассылки ,без необходимости авторизации на сайте.( Должна быть возможность отписаться по ссылке для отписки без авторизации от всех рассылок сайта!)Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно красиво и красочно сделать презентацию. Тема товары для детей.Анимация11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно подключить сайт к партнерской программе другого сайта. Каждый день предложения рекламируемые на сайте партнера, должны выгружаться у нас.Закрыт14 лет назад
Нужно переделать регистрацию пользователей ( с подтверждением авторизации по эл. почте), список покупок, внешний вид, список купленых купонов в личном кабинете администратора. все это уже готово, но нуждается в хорошей модернизации. Интересуют цены и сроки?Закрыт14 лет назад
- $5
Нужен красивый баннер для размещения в группах контакте и фейсбука. Тема сайт коллективных покупок.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать скрипт партнерской программы для сайта. То есть партнер регистрируется в своем специальном кабинете. При этом ему выдается специальная ссылка которую он устанавливает на свой сайт. Если посетитель переходит с его ...Закрыт14 лет назад
Необходимо разработать баннер для сайта коллективных покупок.Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад