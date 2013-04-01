Нужно сделать дизайн книги.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок226 просмотров

Есть образец мини книги нужно улучшить внешний вид и надеть на книгу.

12 лет назад
SVasilij
Василий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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