Нужно сделать дизайн книги.

Нужно нарисовать дисконтную карту на основе визитки. Сканы визитки прикреплены. Сторона 1 - сюжет тот же, текст тот же, цветовая гамма примерно та же, картинки можно другие. Сторона 2 - текст тот же, компановка примерно ...