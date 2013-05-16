Дизайн продукции для фотографа

Была поставлена следующая задача: разработать для фотографа (все в одном стиле): дизайн макета для диска + дизайн подарочкого сертификата + дизайн визитки. В ходе работы выяснилось, что и логотип надо менять )) С поставлеными задачами Лариса справилась отлично и в отведенные сроки. Работала быстро, предлагала свои идеи. После согласования всех деталей предлодила несколько макетов. На одном из них в итоге и остановились. Сотрудничеством осталась довольна! Всем советую специалиста! :) Помимо профессиональных качеств, Лариса легка и приятна в общении. Спасибо за работу еще раз!