Дизайн продукции для фотографа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок204 просмотра

Добрый день.

Задача следующая:

Необходимо разработать для фотографа (все в одном стиле): дизайн макета для диска + дизайн подарочкого сертификата + дизайн визитки. Назовите сроки и стоимость.

Должно визуально перекликаться с дизайном и/или логотипом сайта: fotorika.com (сайт пока на доработке, но в целом, дизайн меняться не будет).

Жду предложений ;)

12 лет назад
fotorika
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Была поставлена следующая задача: разработать для фотографа (все в одном стиле): дизайн макета для диска + дизайн подарочкого сертификата + дизайн визитки. В ходе работы выяснилось, что и логотип надо менять )) С поставлеными задачами Лариса справилась отлично и в отведенные сроки. Работала быстро, предлагала свои идеи. После согласования всех деталей предлодила несколько макетов. На одном из них в итоге и остановились. Сотрудничеством осталась довольна! Всем советую специалиста! :) Помимо профессиональных качеств, Лариса легка и приятна в общении. Спасибо за работу еще раз!
Интересная задача и приятный заказчик! Рекомендую!

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applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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